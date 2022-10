Palermo, Corini rispolvera il trequartista: Saric alle spalle di Brunori. E Segre…

Le ultime in vista della sfida contro il Cittadella, in programma domenica

"Sospiro di sollievo per Elia, Corini rispolvera il trequartista". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Nel pomeriggio di ieri, al "Tenente Onorato" di Boccadifalco, Salvatore Elia è tornato in campo, svolgendo una prima parte della seduta insieme al resto della squadra, proseguendo con un lavoro differenziato programmato. Mentre Corini ha "rispolverato" il trequartista. "Stavolta non solo per provare sul campo il modulo del Cittadella, ma anche per dare al Palermo una soluzione alternativa in avanti", si legge.

Nel corso dell'ultima seduta, infatti, il solito 4-3-3 non è mai stato schierato, "pur con gli uomini solitamente adottati con questo modulo. Perché Saric da un lato e Segre dall'altro hanno avanzato il loro raggio d'azione, agendo a tutti gli effetti da trequartisti in un redivivo 4-2-3-1". Nel dettaglio, Brunori - nella prima parte - è stato schierato da unica punta con Saric sulla trequarti, Elia a destra e Di Mariano a sinistra. "Per il resto, consuete carte mischiate", prosegue il noto quotidiano. Nella seconda parte delle esercitazioni, infatti, il trequartista è stato Segre alle spalle di Vido.

Intanto, in difesa Nedelcearu ha sempre agito in coppia con Marconi, con Gomes davanti a loro due a prescindere dal modulo utilizzato (Corini ha impostato la squadra anche col 4-3-1-2). L'unico assente del gruppo resta Marco Sala, ormai sulla via del recupero. Il terzino, infatti, sta ricominciando a correre, ma non sarà convocato per la gara contro il Cittadella. Masimiliano Doda ha terminato in anticipo l'allenamento in seguito ad un trauma contusivo all'avambraccio destro. Ha lavorato regolarmente in gruppo, invece, Manuel Peretti.