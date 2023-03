Palermo, Corini riparti in quarta: contro il Parma tabù sosta da spezzare

Sabato 1 aprile alle ore 14.00 in programma Parma-Palermo

"Occhio alla ripresa, Palermo. Perché finora, in questo campionato, dopo ogni sosta i rosanero non hanno mai vinto. L’approccio a Parma deve essere diverso, se la squadra di Corini non vuole farsi superare in classifica dagli emiliani", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i riflettori sulla formazione rosanero.

Al Tardini, sabato 1 aprile, andrà in scena un vero e proprio scontro diretto in chiave playoff visto il solo punto di distanza che separa le due squadre in classifica. Da questo punto di vista sarà di fondamentale importanza l'approccio alla partita con Brunori e compagni che, in questo senso, hanno dimostrato di faticare un pò nei primi quarti d'ora di match. "Il Palermo è, infatti, la squadra che ha subito più gol in Serie B: ben 7, come Perugia e Benevento, peggio di tutte le altre", si legge. Se i ragazzi di Corini hanno dimostrato di avere una grande capacità di reazione è ugualmente importante riuscire ad avere un certo tipo di equilibrio che non ti costringa alla rimonta dopo appena una manciata di minuti. "Tra l’ultimo quarto d’ora del primo e il primo quarto d’ora della ripresa, invece, il Palermo è la squadra che ha segnato di più (24 gol)", si legge sul noto quotidiano.

Contro il Parma la formazione siciliana cercherà di sfatare anche il tabù legato alle partite disputate dopo la sosta. La prima è stata quella di settembre quando Soleri&Co. persero in casa contro il Sudtirol dopo l'esperienza a Manchester. "La sosta successiva, quella di metà novembre, non venne accompagnata da alcun ritiro, ma il Palermo fu sconfitto ancora, sempre in casa, sempre per 1-0, stavolta dal Venezia", prosegue la Rosea. Infine, il 3-3 di Perugia, alla prima del girone di ritorno, dopo la sosta natalizia.