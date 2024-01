Palermo, Corini recupera Lucioni e Coulibaly. La Repubblica: “Prove di ripartenza”

Le ultime in vista della sfida tra Palermo e Modena, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".

Mediagol ⚽️

"Corini recupera Lucioni a Coulibaly: contro il Modena prove di ripartenza". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori sulla sfida tra Palermo e Modena, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera", col possibile esordio (dal primo minuto o a partita in corso) di Filippo Ranocchia. Il nuovo centrocampista rosanero è approdato nel capoluogo siciliano a titolo definitivo dalla Juventus, firmando un contratto che lo legherà al Palermo fino al 30 giugno 2028. "Il City Group s’è mosso. Ecco Filippo Ranocchia, primo acquisto della sessione invernale di mercato del Palermo al termine di una lunga telenovela di cui mancava solo il lieto fine e sarà subito a disposizione di Corini". Ieri, il primo allenamento con i compagni di squadra a Torretta, poi la presentazione in sede di conferenza stampa.

"Tra nuovi arrivi e recuperi bisognerà trovare il colpo di coda visto che le chance del Palermo per imporsi sul campionato con una promozione diretta diventano sempre meno dopo ogni partita in cui il risultato non è il successo. Ecco perché bisogna assolutamente ripartire dalla sfida col Modena che nel girone d’andata ha rappresentato l’ultimo periodo di grandezza rosanero", si legge. Una vittoria permettere al Palermo di vedere nuovamente la luce e di non perdere contatto con i piani alti di una classifica che vede già il Parma a +10, con i rosanero che dovranno "ritrovare le certezze di una formazione a tratti anonima rispetto alle prime uscite. Da Paradiso a... Paradiso?", prosegue il noto quotidiano.

Contro gli emiliani, lo scorso 7 ottobre, il Palermo si impose per 2-0, "raggiungendo il suo momento di massima fioritura", prima di una serie di risultati negativi. Lo scorso weekend il nuovo passo falso in quel di Cittadella. Contro il Modena, però, "a mettere una pezza in difesa cercando di interrompere l’emorragia di reti incassate da Pigliacelli e ricostituendo insieme a Ceccaroni una retroguardia titolare che manca da due mesi ci sarà Lucioni". E torna a disposizione anche Coulibaly, che potrebbe essere già schierato dal primo minuto.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.