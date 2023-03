Palermo, Corini: “Parma? Ambiscono come noi ai playoff, all’andata Marconi…”

“Si torna a lavorare a Palermo, con grande fiducia, con quello che la squadra ha prodotto fino ad adesso e con l’ambizione di fare sempre meglio. Abbiamo la consapevolezza di affrontare un avversario forte, di qualità, che ambisce come noi ad arrivare ai playoff. Sarà una bella sfida in cui ci prepareremo al meglio per affrontarla alla grande. Io penso che all’andata contro il Parma, già allora l’atteggiamento e la predisposizione dei ragazzi erano migliorate. Abbiamo affrontato una squadra come dicevo prima di grande qualità, con ordine ed applicazione. Abbiamo fatto una partita molto solida, vincendo alla fine sotto un diluvio incredibile con un bellissimo gol di Ivan Marconi. Una vittoria ottenuta da tutto insieme, e questo è lo spirito che ci sta contraddistinguendo in questo periodo di stagione e che vogliamo portare nella trasferta di Parma.”