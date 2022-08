Palermo, Corini: “Oggi sicuramente ci saranno sviluppi. Tiferò a prescindere i rosa”

Il cerchio va restringendosi sempre di più e la corsa a quattro per sedere sulla panchina del Palermo sembra si stia riducendo ad un "testa a testa" tra Eugenio Corini e Luca D'Angelo . Outsider di lusso ancora il lizza Daniele De Rossi e Paolo Vanoli . L'ex capitano sogna un ritorno da allenatore nel capoluogo siciliano dopo la parentesi sfortunata già vissuta in Serie A nella stagione 2016-2017. In una intervista concessa al "GdS.it", il coach nativo di Bagnolo Mella ha rilasciato alcune dichiarazioni relativamente alla situazione panchina del club rosanero.

Secondo "il Genio", questo giovedì 4 agosto potrebbe essere decisivo, in positivo o in negativo, per un suo ipotetico approdo sulla panchina rosanero. Management e proprietà del City Football Group, unitamente alla dirigenza del club di viale del Fante, lavorano alacremente per individuare il profilo tecnico più idoneo a sedere sulla panchina del Palermo FC. In ogni caso, l'allenatore ad interim Stefano Di Benedetto, siederà sulla panchina della compagine rosanero anche per la trasferta di Torino, in programma sabato 6 agosto e valida per il primo turno di Coppa Italia Frecciarossa.