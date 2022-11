Palermo, Corini mai così male in Serie B: una partita su due è un ko…

Palermo record negativo in Serie B per Corini. Così un "consolidamento" a rischio

Per il Palermo si tratta di un avvio di stagione assolutamente al di sotto delle aspettative. Un cammino inedito anche per il tecnico Eugenio Corini che non riesce a dare continuità di risultati alla squadra. I successi della compagine rosanero si contano, ad oggi, tra le dita di una mano. Solo quattro i successi nell'attuale campionato di Serie B, di cui due consecutivi contro Modena (la prima ed unica vittoria esterna dei rosanero) e Parma.