Palermo, Corini ha un Segre in più: inserimenti e gol all’ordine del giorno

Corsa, inserimenti e dinamismo: Jacopo Segre è l'uomo in più di questo Palermo

Mediagol ⚽️️

di Nicolò Cilluffo

"L'interesse del Palermo non si rifiuta. Ho accettato senza alcun dubbio, questa è una città ed una società gloriosa. Avendo sposato questo progetto bisogna dare tanto a questa squadra", parola di Jacopo Segre. Umiltà, predisposizione al sacrificio e spirito di abnegazione. Il classe 1997 originario di Torino ha ben impressionato per doti calcistiche e valori morali. Il tatto di percepire la responsabilità insita nell'indossare la casacca di colore rosa e nera. Vis agonistica e attaccamento alla causa come ingredienti del miscuglio proposto da Segre nel rettangolo verde.

L'attuale centrocampista del Palermo vanta oltre centoquaranta presenze in Serie B e dieci apparizioni nel massimo campionato italiano. Cresciuto calcisticamente nel Milan e nel Torino, il calciatore di Corini si è fatto le ossa al Piacenza in Serie C, dove ha disputato due annate realizzando i primi gol a livello professionistico. Quindi il passaggio al Venezia e l'esordio in cadetteria dove scende in campo in ben trentuno occasioni realizzando tre reti di cui una al Renzo Barbera contro l'allora Palermo guidato da Roberto Stellone. Altra annata da protagonista con la maglia del Chievo e trasferimento al Torino con cui debutta in Serie A. Spal, Perugia, ancora Torino e... Palermo. Jacopo approda in rosanero nella scorsa sessione estiva di calciomercato, cogliendo al volo l'opportunità di giocare per un club solido dal punto di vista finanziario e strutturale grazie all'acquisizione delle quote di maggioranza da parte del City Football Group.

Intermedio rapido, dotato di dinamismo, forza fisica ed ottimi tempi di inserimento in fase offensiva. Il classe 1997 ha acquisito centralità nello scacchiere tattico di Corini che in ben sedici occasioni gli ha dato fiducia dal primo minuto. Diciassette presenze stagionali in diciannove partite complessive certificano l'importanza assunta da Segre per il tecnico di Bagnolo Mella. Lavoro sporco come prerogativa base del proprio modus operandi, rottura delle trame di gioco avversarie e movimenti funzionali allo sviluppo della trama offensiva del Palermo.

Jacopo ha trovato la propria collocazione ideale nel 3-5-2 proposto da Corini. Mezzala fluida che ama buttarsi dentro l'area avversaria in virtù degli ottimi tempi d'inserimento che sono valsi al Palermo ben quattro punti. I due gol consecutivi trovati contro Cagliari e Spal hanno portato a tre il computo complessivo delle finalizzazioni dell'ex Torino nella prima parte di campionato.

Conclusosi il girone d'andata del torneo cadetto, Segre ha già eguagliato il suo personale record a livello realizzativo risalente a quando indossava le maglie di Chievo e Venezia. Il numero 8 rosanero ha anche agganciato Salvatore Elia, diventando il vice-capocannoniere del Palermo a quota tre marcature.

354 passaggi in totale per il centrocampista, con una percentuale di riusciti del 81%, tra i migliori dell'intera formazione siciliana. Poco meno del 50% di duelli vinti, statistiche che mettono in luce la centralità di Segre nel progetto tecnico-tattico rosanero. Per Eugenio Corini poter contare su Jacopo in termini realizzativi, oltre che di sostanza, può costituire un plus in più per una squadra che si è, fin qui, appoggiata prettamente ai gol di Matteo Brunori per scalare la classifica di Serie B.