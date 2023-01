Palermo, Corini esalta la vena dei bomber: Brunori top con lui come Donnarumma e Coda

Una media realizzativa invidiabile ed un peso specifico crescente nelle sorti della sua squadra. Matteo Brunori sta trascinando il Palermo di Corini a suon di gol e prestazioni di livello. Il tecnico di Bagnolo Mella ha coniato modulo tattico ed impianto di gioco proprio in funzione delle caratteristiche del bomber italobrasiliano. Un Palermo molto denso e corto in fase di non possesso, accorto in sede di copertura degli spazi, ma aggressivo in pressing e fase di riconquista della sfera, subito pronto a verticalizzare per esaltare la capacità di attacco alla profondità del suo terminale offensivo. Verticalità ma anche ricerca dell'ampiezza, per sfornare cross utili da entrambi i versanti a premiare la rapacità di Brunori a tagliare sul primo palo, o la sua astuzia nell'eludere la marcatura staccandosi sul secondo. Dodici le reti fin qui messe a segno dal centravanti rosa, in testa alla classifica dei bomber della Serie B in coabitazione con Cheddira del Bari. Come sottolinea il Giornale di Sicilia in un interessante approfondimento pubblicato sull'edizione odierna, Corini ha spesso valorizzato la prolificità dei suoi attaccanti nel corso della sua parabola da allenatore. Nel 2018-2019, stagione culminata nella promozione in Serie A del Brescia, Donnarumma firmò ben 25 reti in trentadue presenze con il Genio alla guida delle Rondinelle. Idem per Massimiliano Coda, stagione 2020-2021, con la maglia del Lecce. Ventidue reti in trentasei presenze, con la compagine di Corini che concluse al quarto posto la regular season del torneo cadetto disputando poi i playoff promozione.