Palermo, Corini: ecco i titolari! Rosa rivoluzionata, in 20 mila per la Feralpisalò

Il mercato si è concluso con gli ultimi fuochi d'artificio a tinte rosanero . Centrati gli ultimi tre, focali, obiettivi per completare la rosa a disposizione di Corini . Terzino sinistro, con l'arrivo del nazionale danese Kristoffer Lund dall' Hacken , attaccnte esterno con il colpo Federico Di Francesco del Lecce , centrocampista duttile e prestante sul piano atletico con il guizzo che ha portato all'ingaggio di Mamadou Coulibaly . Il Palermo ha rivoluzionato la rosa, mettendo a segno ben dieci acquisti di spessore, adesso con ben venti titolari, come aveva chiesto Corini , l'obiettivo non può che essere la vittoria, a partire da questa sera con la Feralpisalò .

Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, approfondendo il tema mercato, non dimenticando i venti mila tifosi che questa sera assisteranno al match tra i neopromossi di Vecchi e la formazione rosanero. Lucioni, Ceccaroni, Mancuso, Insigne, Vasic, Desplanches, Lund, Henderson, Di Francesco, Coulibaly. Mix perfetto tra big e senatori per la categoria e prospetti talentuosi di alto lignaggio in chiave presente e futura. Tutti, o quasi, arrivi figli di espresse richieste da parte del tecnico, anche se non sempre in qualità di prime scelte. Elementi di assoluto livello e perfettamente funzionali al credo calcistico di Corini. Al culmine di un calciomercato estivo di rimarchevole caratura, il Palermo ha tutte le carte in regola per competere con le migliori squadre del campionato di Serie B ed aspirare legittimamente alla promozione.