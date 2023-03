Palermo, Corini è sulla strada giusta. Segnali di crescita tangibili in quel di Pisa

Nonostante la pecca di non aver saputo chiudere la gara, il Palermo cresce ancora

"Palermo, a piccoli passi". Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori sulla gara andata in scena all'Arena Garibaldi Romeo Anconetani tra Pisa e Palermo, terminata sul risultato di 1-1.

La formazione di Eugenio Corini ha impressionato specialmente nella prima frazione di gara, impegnando il portiere nerazzurro Nicolas in più riprese, con un Dario Saric particolarmente ispirato. Anche Francesco Di Mariano, in stato di grazia, è riuscito a conquistare un calcio di rigore ma sprecato da Matteo Brunori. Lo stesso numero dieci palermitano, grazie ad un'invenzione di Valerio Verre, è riuscito a portare in vantaggio i rosanero con un tocco morbido. Nei minuti finali, tuttavia, è arrivato il pareggio del Pisa grazie al sinistro potente e preciso da fuori area di Sibilli.

Nonostante un pareggio in quel di Pisa possa sembrare un buon risultato, la prestazione sontuosa offerta dai rosa avrebbe meritato qualcosa in più di un semplice punto ma che lascia segnali confortanti circa la qualità di gioco espressa. "Siamo sulla strada giusta, stiamo studiando per diventare grandi e i segnali di crescita sono tangibili. Avevo avuto ottime sensazioni dalla rifinitura prima della gara e il campo me la ha confermate. Certo, ci manca ancora qualcosa, altrimenti avremmo vinto" ha dichiarato Corini nel post partita.

Tra le fotografie della gara, figura inevitabilmente l'errore dal dischetto del capitano Matteo Brunori, al quarto errore stagionale dagli undici metri. "È stato pericoloso e propositivo in avanti. Una scelta rispetto a un’altra nel tirare un calcio di rigore rientra nelle casistiche del calcio. Non dimentichiamo che Brunori viene da una serie di partite giocate in modo intenso e senza rifiatare, per di più con la fascia da capitano, ruolo che comporta uno stress supplementare", lo difende il tecnico di Bagnolo Mella.

Il prossimo impegno del Palermo sarà nuovamente in trasferta, al "Tombolato" contro il Cittadella il prossimo 11 febbraio alle 14.00.