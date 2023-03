Palermo, Corini e l’undici titolare più costoso: ecco la formazione mai lanciata

Il Palermo di Eugenio Corini non è mai sceso con la formazione dal valore più alto

"Palermo – Mai schierato l’11 da 21 milioni". Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna della Giornale di Sicilia che punta i riflettori sul mancato schieramento da parte di Eugenio Corini della formazione più costosa possibile. Tra indisponibilità, squalifiche ed infortuni, il mister di Bagnolo Mella non è mai riuscito ad inserire nel proprio scacchiere tattico le migliori pedine in seno alla rosa, ruolo per ruolo.

La fantomatica formazione che andrebbe schierare l'allenatore rosanero, sarebbe ugualmente all'interno del solito 3-5-2 elastico, che ha contraddistinto le fortune della seconda parte di stagione del Palermo. Davanti a Pigliacelli, Mateju, Nedelcearu e Bettella comporrebbero la linea difensiva. Di Mariano e Sala agirebbero da esterni alti; Segre schermo e playmaker davanti la retroguardia, con Saric e Verre intermedi di una linea mediana a tre. In avanti, lo spazio sarebbe per la coppia Tutino-Brunori.

Una squadra come detto dal valore di 21 milioni di euro, mettendo per un attimo da parte tutto il resto del gruppo, che presenta comunque calciatori esperti/giovani, affidabili e di qualità. Questo porta un grande spunto di riflessione.

La rosa del club targato City Football Group è si partita per mantenere la categoria, ora punta con convinzione ai playoff ma le possibilità offerte dall'organico in mano a Corini sono quelle di poter ambire ai vertici alti della classifica di Serie B. La stagione si è indirizzata verso la fine ed è già possibile fare qualche considerazione sui valori dei club cadetti, ed il Palermo, in questo non è mai stato sotto a nessuno. Sia sul campo che nelle consuete vigile. Corazzate come Genoa, Cagliari o lo stesso Bari non si sono mai dimostrate superiori a Brunori e compagni, anche nelle vittorie come successo al Luigi Ferraris contro la formazione di Alberto Gilardino.

In vista del prossimo match di Parma, Corini dovrà fare a meno di numerose pedine importanti, ma i ragazzi che lavorano nelle retrovie come Vido, Soleri o l'Aurelio appena arrivato, si sono dimostrati le reali carte vincenti di un gruppo ormai assodato e compatto, pronto a sognare in grande in questo finale di regular season.