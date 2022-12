Palermo, Corini e il trasformismo rosa: moduli diversi e cinque punti in tre gare…

Cinque punti in una settimana. Tre moduli tattici ruotati in altrettanti match

Mediagol ⚽️

A cura di Davide Raja

Dopo essersi affidato quasi esclusivamente al 4-3-3 nell'attuale campionato di Serie B, con qualche rara eccezione in favore del 4-2-3-1 di "baldiniana memoria," specialmente nelle prime uscite, il tecnico Eugenio Corini sta recentemente cambiando le carte in tavola per sperimentare un Palermo più propositivo.

Le ultime tre gare sono caratterizzate dall'eclettismo tattico in casa rosanero, un modulo diverso per ogni uscita, con una parziale rotazione degli uomini, quasi fisiologica, dettata dagli impegni a stretto giro di posta come da calendario. A Benevento, Corini si è affidato inizialmente al suo marchio di fabbrica: il 4-3-3 con Matteo Brunori al centro e supportato da Francesco Di Mariano e Nicola Valente. Centrocampo composto invece da Jacopo Segre, Claudio Gomes e Samuele Damiani. Modulo elastico e rivisitato in un 5-3-2 nel finale di gara, con l'ingresso di Marconi al centro della retroguardia, lo scivolamento di Mateju esterno a tutta fascia sul binario destro con Crivello subentrato sul fronte opposto, Vido e Soleri coppia d'attacco dopo l'uscita del match-winner Brunori.

Nonostante sui canali social del club rosanero sia stato presentato come un 4-3-3, il modulo del Palermo nella sfida contro il Como ricalcava sul rettangolo verde un anomalo un 4-4-2 in partenza. Doppio centravanti con Luca Vido ad affiancare Brunori, mentre sulle fasce degli inediti Damiani e Di Mariano rispettivamente sulla corsia di sinistra e quella di destra. Interni di centrocampo i soliti irrinunciabili Gomes e Segre.

Quasi una rivoluzione tattica contro la Spal per il tecnico Corini che ha optato per un 3-5-1-1 composto da Marconi, Nedelcearu e Bettella per quanto riguarda il reparto difensivo, schierando come laterali alti Sala e Valente. In mediana si è rivisto Stulac in cabina di regia oltre ai pluricitati Segre e Gomes. In avanti, Di Mariano ha agito alle spalle del centravanti Brunori. Strategia vincente per quanto riguarda il binomio offensivo, visto l'assist del numero 10 palermitano che ha ispirato il colpo da biliardo vincente dell'italo-brasiliano.

In queste ultime tre giornate di campionato, disputatesi tutte nel giro di una settimana, il Palermo ha raccolto in totale cinque punti, una media teoricamente sufficiente a centrare l'obiettivo dichiarato della proprietà, ovvero il mantenimento della categoria. Il tecnico di Bagnolo Mella punta progressivamente a integrare nei meccanismi collettivi quei giocatori in palese ritardo di condizione. Il prossimo impegno dei siciliani è in programma domenica 18 dicembre contro il Cagliari alle 18.00 allo stadio "Renzo Barbera". Corini confermerà modulo ed interpreti schierati al Paolo Mazza o opterà per qualche ulteriore variazione?