Palermo, Corini: “Contento del ritiro. Fiduciosi di recuperare qualcuno per il Parma”

“È stato un ritiro fatto bene, la squadra ha lavorato in maniera intensa, è stata molto partecipativa. Abbiamo sfruttato la possibilità di farlo in un centro adeguato, in un bellissimo campo. Di conseguenza, sono contento di come è andato questo ritiro. Infortunati? Siamo fiduciosi, tutte le situazioni sono in controllo. Ad inizio settimana prossima avremo le idee più chiare sui giocatori recuperabili per Parma. Siamo fiduciosi perché stanno lavorando bene e sono in netto recupero. Abbiamo la speranza di poter recuperare qualche ragazzo per la partita di Parma.”