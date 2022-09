Palermo, Corini cerca le reti dalla panchina: solo Segre tra i subentrati goleador

"Corini ora cerca i gol dalla panchina" . Titola così l'articolo dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che si concentra sulle reti siglate a partita in corso da parte dei subentrati del Palermo .

"Un punto di forza della passata stagione, con Soleri che da solo segnava più di qualsiasi altra panchina del girone C di Serie C ma che deve carburare con il salto di categoria", prosegue l'articolo del GDS. Infatti, l'attaccante scuola Roma si è visto decisamente poco nell'attuale stagione, lasciando tuttavia qualche spunto interessante nella scorsa gara contro il Genoa con due sponde che hanno lanciato a rete il compagno Matteo Brunori .

"Adesso Corini spera nel salto di qualità anche da parte di chi non gioca titolare", chiude il pezzo del Giornale di Sicilia. Da non sottovalutare anche la presenza in panchina di Luca Vido, uno dei volti nuovi del Palermo 2022-2023.