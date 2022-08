Palermo, Corini avvia la svolta: in discussione anche gli intoccabili di Baldini

"Il processo è appena iniziato. Al Palermo , Corini vuole voltare pagina sin da subito. E se in campo resta viva l'ipotesi di presentarsi all'esordio in campionato col 4-2-3-1 , nei piani del tecnico non c'è affatto l'intenzione di proseguire su questa strada", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che focalizza la propria attenzione sull'avvicendamento in panchina tra Baldini e il Genio.

Una <<de-baldinizzazione>> che è appena cominciata e per la quale saranno necessari interventi mirati in sede di campagna acquisti. Fin qui, l'attuale organico del Palermo è stato plasmato sulle idee dell'ormai ex allenatore e Corini attende rinforzi di qualità per alzare l'asticella della compagine siciliana.

De Rose ha già la valigia in mano, mentre si susseguono incessanti le sirene di mercato per Luperini che è attualmente fermo ai box a causa della mononucleosi che ne ha, fin qui, impedito l'arruolamento. Restano Broh e Damiani in organico come centrocampisti, con il binomio Rinaudo-Zavagno che lavora alacremente per regalare tasselli di spessore all'ex allenatore del Brescia. "La solfa non cambia negli altri reparti e poco importa se c'è chi ha firmato il rinnovo giusto un mese fa", si legge. Marconi, Lancini e Valente - fedelissimi di Baldini - non hanno il posto assicurato e dovranno battagliare per conquistare una maglia da titolare. "Non ha garanzie nemmeno Floriano, con i primi esperimenti di Corini che sembrano dare in vantaggio Stoppa sull'out sinistro", prosegue il Gds.