Palermo, Corini attende una svolta dal centrocampo: a Pisa torna dal 1′ Verre

"Impostazione prevedibile, distanza tra compagni di reparto e lentezza in fase di ripiegamento: questi gli indici di una difficoltà che ha investito in pieno il centrocampo del Palermo nel deludente 0-0 con la Ternana ", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i fari sul prossimo incontro in campionato del Palermo di Eugenio Corini .

Il tecnico rosanero attende una svolta già dal Pisa e da questo punto di vista il rientro di Valerio Verre nell'undici titolare potrebbe conferire maggior qualità e visione di gioco. "Gomes sarà invece il grande assente all’Arena Garibaldi, a causa dell’ammonizione ricevuta nel finale per fermare un contropiede che lui stesso aveva causato", si legge. Al posto dell'ex Manchester City in corsa per una maglia da titolare ci sono Broh e Damiani (CLICCA QUI PER LEGGERE LE PROBABILI FORMAZIONI).