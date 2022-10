Palermo, Corini aspetta i big: in tre rincorrono il posto fisso

"Botti di mercato costretti a rincorrere. Sul campo, in settimana, per convincere Corini , Perché il posto da titolare in un Palermo non ancora guarito dalla crisi é tutt'altro che assicurato", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sui big rosanero che non hanno ancora espresso a pieno le proprie qualità.

Leo Stulac non è ancora riuscito ad imporsi. Lo sloveno al rientro da Manchester ha subito un calo rispetto all'avvio di stagione e, infatti, Corini lo ha escluso dall'undici titolare per la partita contro il Pisa. DavideBettella ha collezionato una sola presenza da titolare (nella sconfitta di Reggio Calabria) a causa di qualche acciacco fisico che lo ha tenuto ai box forzatamente. "Quando è entrato in campo non ha dato segnali di particolare solidità", si legge. Per Dario Saric non mancano le attenuanti dovute al ritardo di condizione fisica. "Titolare lo è stato solo a Terni (...) e col recupero di Broh e con la scommessa Gomes è finito inevitabilmente fuori dall'undici titolare", chiosa il Gds.