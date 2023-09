Palermo, Corini a caccia del poker: in Serie B manca dalla stagione dei record

"Non c’è 3... senza 4. I tifosi del Palermo possono fare i dovuti scongiuri, nel calcio e nello sport in generale la scaramanzia non è mai troppa, soprattutto in piazze calde e che vivono di calcio come quella rosanero. Tuttavia, l’inizio scoppiettante del Palermo non fa altro che cancellare tabù, rimodellare numeri e aggiornare statistiche legate a quelle che erano le annate precedenti per poter raccontare al meglio quello che la squadra di Corini sta facendo in questa primissima fase di campionato", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".