Palermo, convenzione stadio: sconto pandemia e contributo, per la firma Mirri attende chiarezza

“Canone, sconto pandemia e contributo. Per la firma Mirri attende chiarezza”.

Titola così l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Nella giornata di sabato, dopo due lunghissime giornate, il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione per lo stadio. Oggetto del contendere tra club rosanero ed amministrazione comunale, si sa, era l’entità del canone di locazione stagionale dell’impianto, ritenuta non congrua da una società in fase di start-up, con un fatturato di circa 3,6 milioni di euro e prossima all’iscrizione al campionato di Serie C.

Tuttavia, nonostante la fumata bianca ed il nullaosta firmato dal sindaco Leoluca Orlando che darà la possibilità al Palermo di giocare fra le mura del “Renzo Barbera”, “la partita si profila ancora lunga”, con il Palermo che “vuole garanzie e, soprattutto, cifre precise”. “Il presidente Mirri aspetta di vedere lo schema definitivo della convenzione, ma, soprattutto, prima di mettere nero su bianco, aspetta di vedere quali parametri possono essere adottati per ridurre il canone da 341 mila euro. Per esempio, nella convenzione si fa riferimento a una riduzione che tenga conto del coronavirus. Ecco, il Palermo vuole sapere a quanto ammonta questo sconto”, si legge.

Al momento, la cifra non è stata resa nota: prima, infatti, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora dovrà stabilire la capienza massima negli stadi. “C’è poi il fondo da 300 milioni di euro della Regione per gli impianti sportivi. Ma quanto di questa somma sarà destinata per il Barbera? E a quanto ammonterebbe l’ipotetica sponsorizzazione del Comune? Senza il dettaglio di queste cifre è impossibile andare avanti nelle trattative. Nodo che si trascinerà nei prossimi mesi”, conclude la Rosea.