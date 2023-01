Palermo, convenzione con il Comune di Torretta: scuola calcio e opere urbanistiche

Nella giornata di oggi è arrivata la firma ufficiale tra il Palermo Calcio RE e l'amministrazione comunale di Torretta, per la convenzione che prevede la realizzazione di diverse opere sportive ed urbanistiche, oltre ad un impegno nel sociale garantito dalla società rosanero.

Alla presenza del sindaco di Torretta, Damiano Scalici , e del presidente del club di Viale del Fante - oltre che amministratore unica della società Palermo RE, Dario Mirri , è stato approvato il progetto già presentato la scorsa settimana in consiglio comunale.

Per il Comune ha firmato il dirigente del IV settore, Ing. Giuseppe Badalamenti, per la Palermo R.E. il rappresentante legale Dott. Dario Mirri.

Nell’ambito della convenzione sottoscritta, il Palermo si impegna ad organizzare ed a gestire gratuitamente un corso di avviamento al calcio per bambini (dai 6 ai 10 anni) e una scuola calcio per ragazzi (dagli 11 ai 16 anni) residenti nel nostro comune.

La convenzione prevede, altresì, per ciascuna delle partite interne del campionato, cinque inviti allo stadio, arotazione, per i ragazzi più meritevoli, oltre a due accessi per gli adulti accompagnatori. Altri due inviti verranno riservati a soggetti disabili e relativi accompagnatori.