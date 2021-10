Palermo, contro la Vibonese il primo successo in rimonta: i numeri e quel paradosso

La vittoria di Vibo Valentia, la prima da situazione di svantaggio, ha reso il Palermo la seconda miglior squadra da rimonta del campionato

Prima vittoria lontano dal "Renzo Barbera" e primo successo in rimonta. Contro la Vibonese, infatti, gli uomini di Giacomo Filippi sono riusciti a recuperare per la prima volta in questa stagione dallo svantaggio iniziale. Dopo il gol di Francesco Golfo che ha sbloccato il match valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, le reti di Giuseppe Fella e nel finale di Edoardo Soleri hanno regalato i tre punti ai rosanero.