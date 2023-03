Palermo, contro il Modena prima vittoria da situazione di svantaggio: tabù sfatato

Il Palermo è tornato a vincere dopo cinque pareggi consecutivi, al "Barbera" la compagine di Corini rifila cinque reti al Modena . Per la prima volta, in trenta gare di campionato, i rosanero conquistano i tre punti partendo da una situazione di svantaggio. Nel primo tempo emiliani avanti con Strizzolo , poi il pareggio di Tutino e il secondo vantaggio ancora con il centravanti gialloblu. Nella ripresa ribaltone e festival del gol con Soleri, Verre, Aurelio e Vido .

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma proprio sui punti raccolti dal Palermo nelle gare in cui è andato sotto. Nessuna vittoria, fino appunto al match contro il Modena, cinque pareggi e otto sconfitte nelle quattordici gare in cui gli uomini di Corini sono andati in svantaggio. Per aspettare il primo punto ottenuto da situazioni simili, bisogna aspettare fino alla diciassettesima giornata. Contro la Spal, a Ferrara, al vantaggio dei padroni di casa con Meccariello, ha risposto capitan Brunori.