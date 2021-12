Palermo, contro i rosa c’è chi vede… rosso: lo strano primato della banda Filippi

Il Palermo è la squadra che nel Girone C di Serie C ha fatto perdere più volte la testa agli avversari: sono ben otto i cartellini rossi provocati dai rosanero

Sono in totale otto i cartellini di colore scuro estratti nei confronti degli avversari del Palermo e l'ultimo risale proprio allo scorso big match contro il Bari di Mignani quando al minuto 41' Terranova è stato espulso per fallo da ultimo uomo.

"In totale sono nove le sfide dei rosa in campionato in cui entrambe le squadre sono arrivate con tutti gli effettivi in campo al fischio finale", si legge sul noto quotidiano. Il difensore del Bari si aggiunge alla lista già composta da Russini del Catania, Tissone della Paganese, Rizzo dell'Avellino, la coppia Perez-Nobile della Virtus Francavilla, Giunta del Campobasso e Marcucci del Latina.