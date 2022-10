Palermo, continua a calare il dato spettatori: col Pisa record negativo stagionale

"Calo tifosi, prosegue il trend negativo" . Questo il titolo dell'articolo del Giornale di Sicilia in apertura che si concentra sugli spalti del "Renzo Barbera", uno stadio che inizia lentamente a distaccarsi dalla squadra rosanero, come confermato anche dai fischi al termine delle recenti gare casalinghe con Sudtirol e Pisa .

Il pirotecnico 3-3 della scorsa giornata di Serie B è stato assistito da 16.101 spettatori, un dato assolutamente non sconfortante ma che è in costante calo rispetto alle prime tre uscite, con una media di 22.547 tifosi presenti al "Barbera". Più che dimezzato, invece, lo straordinario trend registrato agli scorsi playoff di Serie B, in cui il Palermo poteva contare sulla spinta totale del proprio stadio al massimo della propria capienza. Il quotidiano prova a giustificare questo lieve distacco mostrato evidenziando il cambio d'orario: infatti, contro Perugia, Ascoli e Genoa, i rosanero sono scesi in campo in gare serali, mentre le successive sono state giocate alle 14.00.