Palermo, conti in… rosso: rosanero squadra più «cattiva» del Girone C di Serie C

Il Palermo di Filippi è la squadra che ha rimediato più cartellini rossi nel Girone C di Serie C: l'espulsione di Marconi contro il Picerno l'ultima di una lunga serie

"Definirla cattiveria è forse un’esagerazione, ma l’ingenuità che ha portato all’espulsione di Marconi (oltre alla rigidità di giudizio da parte dell’arbitro) ha reso nuovamente il Palermo la squadra più «cattiva» del Girone C", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori sui cartellini rossi rimediati dal team rosanero nella prima parte di stagione (sei per l'esattezza, tre per doppia ammonizione e tre diretti).