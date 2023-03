Palermo, concorrenza serrata in attacco: Tutino cerca la via del gol

L'ex Parma non si è ancora sbloccato in rosanero

L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" si sofferma sul parco attaccanti a disposizione di Eugenio Corini . Il Palermo si appresta ad affrontare il Cittadella nel prossimo match di Serie B e l'ex allenatore del Brescia sarà chiamato a delle scelte in avanti. Chi al fianco di Brunori ? Con un Soleri formato Pisa , è a rischio il posto di Tutino che non ha ancora realizzato il suo primo gol con la maglia del Palermo .

"Il numero 7 a Pisa ha giocato 31 minuti (recupero compreso) con un gol annullato per fuorigioco e poco altro, dopo essere partito dall’inizio con Frosinone, Sudtirol e Ternana (sempre sostituito)", si legge. Non bastano pressing e rabbia agonistica dopo un errore, per confermarsi in testa alle gerarchie di Corini servono quei gol che Tutino aveva trovato con continuità a Cosenza (10 nel campionato 2018-19) e a Salerno (13 nel 2020-21).