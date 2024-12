Palermo, conclusa la battaglia legale tra Di Piazza e Sagramola

Si è conclusa la battaglia legale che ha visto protagonisti Tony Di Piazza e Rinaldo Sagramola . L'ex amministratore aveva querelato l'Italoamericano al termine di una richiesta di chiarimenti sulla campagna acquisti, richiesta vista come diffamatoria. Il tribunale di Palermo , però, ha assolto Di Piazza in quanto la sua richiesta, per la posizione che ricopriva nel Palermo , aveva il diritto alla critica.

LE PAROLE DI TONY DI PIAZZA

Tramite il suo legale l'imprenditore ha parlato di questa causa e della battaglia legale contro Dario Mirri: "Ringrazio l'avvocato Frazzitta per l'ottimo lavoro svolto, ma mi pare surreale che per aver adempiuto con attenzione al mio ruolo di amministratore di una società, e aver richiesto chiarimenti sulla gestione, ciò mi abbia causato di aver dovuto subire un processo penale che è durato tre anni. Mi auguro che anche l'altra causa in sede civile, pendente avanti il tribunale di Catania, contro la società Hera Hora e il suo presidente Dario Mirri, per il recupero dei miei capitali investiti, possa avere un buon esito".