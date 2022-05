Palermo, con l’Entella conta il fattore ‘Barbera’: l’alleato dei rosa verso la finale

Il Palermo, da qui alla fine del suo cammino playoff, avrà a disposizione sempre la seconda gara in casa, vantaggio da non sottovalutare visto il sostegno dato dai 32mila del 'Barbera' già contro la Triestina

"Prossima tappa Chiavari. La Serie B, però, passerà sempre e solo dal «Barbera». Perché ieri il Palermo ha conosciuto il nome della prossima avversaria nella corsa alla promozione, ma la notizia più importante è un’altra: da qui alla fine, auspicabilmente alla finale, il match di ritorno si disputerà in casa". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette al centro della sua analisi quotidiana il fattore 'Renzo Barbera' per la volata playoff del Palermo di Silvio Baldini. La prossima sfida con la Virtus Entella mette davanti alla compagine rosanero un confronto stimolante e contro una squadra fisica e che in casa non perde da dieci partite consecutive.

Nell'andata di martedì in Liguria, Brunori e soci hanno il compito di portare a casa un risultato positivo in vista del ritorno al 'Barbera' dove ci si aspetta un'affluenza di pubblico simile a quella vista con la Triestina. I 32mila che hanno spinto i rosa nell'ultima gara playoff, potrebbero esserci anche per il ritorno con la compagine di Chiavari, e la loro presenza potrebbe davvero risultare un fattore in più per una squadra che non perde tra le mura amiche da più di un anno.

Numeri alla mano, avere il 'Barbera' dalla propria parte per tutte le gare di ritorno fino alla finale è un jolly dal peso specifico significativo, per sostegno alla squadra e colpo d'occhio agli avversari. "Contro i liguri, i rosa avanzano anche pareggiando i conti per effetto della migliore classifica. Da lì in poi, la graduatoria non conta più. Né per il fattore campo, né per decidere chi passa in caso di parità", conclude il quotidiano.