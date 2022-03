Palermo, con le ultime non si soffre più: già quattro le vittorie dei rosanero

Il Palermo ha vinto contro tutte le ultime quattro squadre del Girone C di Serie C: il «mal di piccole» è un lontano ricordo?

"Il «mal di piccole» della scorsa stagione è ormai un ricordo, se si guardano la classifica e i risultati ottenuti contro chi lotta per non retrocedere in Serie D ", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che focalizza la propria attenzione vittorie ottenute dal Palermo contro squadre di bassa classifica.

Le ultime quattro nella graduatoria del Girone C di Serie C il Palermo le ha battute tutte. "Risultati che spesso vengono considerati dovuti, ma contro avversarie che in realtà nascondono spesso parecchie insidie, considerando l’attitudine a lottare per punti pesanti in ottica salvezza", si legge sul Gds.

Sabato alle ore 17.30 il Palermo di Silvio Baldini affronterà la Vibonese (fanalino di coda del campionato). In palio tre punti pesanti in chiave play off ma anche la voglia di dimostrare di aver superato definitivamente i problemi riscontrati in particolare nella scorsa stagione con le piccole del torneo. "La Paganese, al «Barbera», ha perso così come il Potenza, mentre la Fidelis Andria è stata battuta dal Palermo in trasferta, unica vittoria esterna insieme a quella maturata contro lo stessa Vibonese", prosegue il noto quotidiano. I calabresi non vincono dal lontano 5 dicembre e nel corso della corrente annata agonistica non hanno mai vinto in trasferta.