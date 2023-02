Palermo, con la Ternana si chiude un febbraio impegnativo. Ecco gli impegni di marzo

A chiudere questo "febbraio di fuoco" ci sarà il match contro la Ternana in programma questo martedì alle 20.30 allo stadio "Renzo Barbera". Momento complicato per i rossoverdi, reduci da una sconfitta interna contro il Cittadella trascinato dal palermitano Giovanni Crociata , con le conseguenti dimissioni del tecnico degli umbri Aurelio Andreazzoli .

Dopo una serie di impegni più che ostici più la sfida con la Ternana, un mese di marzo "corto" ma comunque decisivo attende i rosanero. Sono solamente tre le gare in programma per il mese successivo , scandite dai match contro Pisa e Cittadella , entrambi in trasferta, e si chiude con il Modena al "Barbera" il 17 marzo, preludio della sosta del campionato che riprenderà il primo aprile con il "Tardini" di Parma.

Si tratta di tre squadre che "circondano" il Palermo in classifica: mentre i rosanero si trovano al momento al nono posto in cadetteria con 36 punti totalizzati, il Pisa si trova sesto con 38, mentre il Modena è decimo con 35. Il Cittadella, in piena ripresa, è tredicesimo con 33 punti. Sarà importante per il tecnico Eugenio Corini raccogliere quanti più risultati favorevoli possibili per continuare a coltivare il sogno playoff.