Palermo, con il Sassuolo la prima vittoria davanti a più di 20 mila spettatori: il dato

Il Palermo ha trovato una grande vittoria contro il Sassuolo, dopo un match dominato in larghi tratti. La squadra di Dionisi ha riscattato in parte la cocente delusione vissuta dai più di 23 mila tifosi nel match contro la Cremonese, gara in cui i rosanero hanno subito una clamorosa rimonta che ha anche messo ampiamente in discussione la posizione del tecnico toscano.