Palermo, con Filippi è una squadra sempre più camaleontica: mai un undici uguale al precedente

“Filippi e il Palermo sempre più camaleontico”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sulla squadra di Giacomo Filippi. In 36 partite la compagine rosanero ha cambiato altrettanti schieramenti. Anzi, in dieci giornate l’ex vice di Roberto Boscaglia ha addirittura messo in campo un undici quasi sempre diverso e ruotato ben ventun elementi tra i titolari. Prima dell’addio, Boscaglia aveva dato una chance dal primo minuto a ventiquattro giocatori in 26 partite. Solo tre in più, giocando più del doppio delle gare.

L’allenatore originario di Partinico ha certamente dovuto fare i conti con diverse assenze e calciatori indisponibili che lo hanno costretto a scelte quasi obbligate nelle ultime due giornate. Filippi, dunque, ha rilanciato in vista dei playoff giocatori che non erano riusciti a trovare molto spazio dal primo minuto. Stiamo parlando di Doda, Lancini e Broh, che hanno preso il posto dei compagni di squadra infortunati. E novità sono in arrivo anche contro il Teramo.

Filippi, però, a differenza di Boscaglia, ha mantenuto lo stesso modulo, ovvero il 3-4-2-1.