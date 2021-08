Palermo: completata la vaccinazione anti Covid-19 di calciatori e staff

Questa mattina, i calciatori e i componenti dello staff del Palermo hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19

I calciatori e i componenti dello staff del Palermo hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19 . Al termine dell’allenamento di questa mattina svolto allo Stadio "Renzo Barbera", un’equipe di medici ed infermieri dell’Asp del capoluogo ha somministrato la seconda dose di siero ai rosanero. L’iniziativa è stata realizzata in piena collaborazione con lo staff medico della società, sotto la guida del responsabile sanitario, Roberto Matracia , e del medico della prima squadra, Giuseppe Puleo .

Al termine della vaccinazione, alla squadra è stato rilasciato dal personale amministrativo dell’Asp il certificato di vaccinazione. Tra tre giorni, per tutti sarà, già, disponibile il Green Pass. L’Asp di Palermo, inoltre, ha manifestato la disponibilità a tornare allo stadio per vaccinare anche i giovani del settore giovanile, così come ha manifestato la disponibilità a vaccinare tutte le società sportive che ne faranno richiesta.