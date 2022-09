Palermo, completata la scelta dei numeri di maglia: Gomes sceglie il 5 di… Corini

Approdato al Palermo FC nell'ultimo giorno della sessione estiva della campagna trasferimenti 2022-2023, Claudio Gomes è la prima operazione di mercato tutta in casa City Group . Il calciatore francese, ex Manchester City è pienamente a disposizione del tecnico rosanero Eugenio Corini .

Il centrocampista classe 2000, trasferitosi in Sicilia a titolo definitivo con un contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Trentadue presenze nel corso della passata stagione di Championship inglese con la maglia del Barnsley. Gomes al Manchester City non è riuscito a trovare spazio, giocando appena tre spezzoni di gara, ma mai in campionato, prima di essere ceduto in prestito un anno alle giovanili del Psv Eindhoven. Ha giocato anche con l’under 23 allora allenata dall'ex Palermo Enzo Maresca, prima di approdare nella serie B inglese al Barnsley.