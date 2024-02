Palermo-Como, le pagelle dei quotidiani: “Super Segre, Di Mariano assist-man”

Tre a zero. E' questo il risultato finale maturato sabato pomeriggio fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera". Una vittoria, quella conquistata dalla squadra di Eugenio Corini in occasione dello scontro diretto contro il Como, ottenuta grazie alle reti siglate da Matteo Brunori, Filippo Ranocchia e Federico Di Francesco. Terzo successo di fila per la compagine rosanero che proietta il Palermo a -1 dal secondo posto occupato attualmente della Cremonese, prossimo avversario in campionato proprio dei rosanero. Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori del Palermo scesi in campo nel corso della gara valevole per la venticinquesima giornata di Serie B: