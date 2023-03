Palermo, cominciato il ritiro di Girona. Mister Corini vuole alzare l’asticella

Il ritiro in Spagna sarà fondamentale per questo rush finale della Serie B

E' cominciato ufficialmente lo scorso martedì il soggiorno del Palermo in quel di Girona. Si tratta del terzo ritiro stagionale per i rosanero lontani dalla Sicilia, dopo quelli di Manchester e Roma di rispettivamente ottobre e gennaio. La squadra e lo staff del club di Viale del Fante sono atterrati in Spagna ed hanno già archiviato il primo dei cinque giorni di allenamento al centro sportivo "La Vinya", con il City Football Group "abbraccia" per la seconda volta il Palermo in questa stagione dopo il ritiro dello scorso ottobre all'Etihad Campus di proprietà del Manchester City.

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra in apertura proprio sul cambio di passo auspicato dalla formazione di mister Eugenio Corini, con il tecnico di Bagnolo Mella che ha potuto assistere solamente da lontano al recente successo dei rosa tra le mura amiche del "Renzo Barbera" contro il Modena, in cui le "aquile" hanno messo a segno cinque reti dopo sei gare senza vittorie. Squadra al completo in Spagna, o quasi. Gli unici assenti sono Salvatore Elia, lungodegente dall'infortunio dello scorso ottobre, e Ionut Nedelcearu, convocato dalla sua Nazionale, ovvero la Romania, in questa settimana di impegni europei.

Il Palermo è pronto per sfruttare al meglio questo ritiro con l'obiettivo di alzare l'asticella e di centrare la zona playoff. I rosanero stazionano attualmente all'ottavo posto in classifica e possono vantarsi di un calendario sulla carta più alla portata rispetto alle altre concorrenti per la corsa playoff, affrontando prevalentemente squadre in lotta per il mantenimento della categoria. Il prossimo avversario è un'altra compagine emiliana, ovvero il Parma, distante solamente un punto dai siciliani. Al match del "Tardini", in programma il prossimo 1 aprile, non siederà ancora una volta sulla panchina mister Eugenio Corini, vista la squalifica rimediata a Cittadella. La gara sarà condotta per la seconda volta consecutiva da mister Salvatore Lanna.