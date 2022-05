Palermo, comincia la doppia partita per la Serie B: playoff e futuro in orbita City

Dalla corsa alla Serie B passando per i playoff alle questioni sulla cessione del club al City Group di Mansour: inizia la doppia partita del Palermo e dei suoi tifosi

"La doppia partita per il Palermo è cominciata. La settimana che porta all'esordio ai playoff vive di due sfide, volendo, legate a doppio filo l'una con l'altra che possono determinare il futuro dei rosanero". Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che mette al centro della sua analisi quotidiana la 'doppia partita' che il Palermo si appresta a giocare in quelle che saranno settimane determinanti per il futuro del club.

Il ritorno in Serie B è ormai da tempo l'obiettivo dichiarato per gli uomini di Silvio Baldini, che domenica 8 maggio affronteranno l'andata del primo turno della fase nazionale. Centrare la promozione non significherebbe soltanto regalare a città e tifosi un salto di categoria importante al termine di una stagione altalenante, colma di dubbi e incertezze tecniche come societarie, ma anche - proprio in relazione al futuro del club - dare delle certezze per la cessione societaria.

Avviata la due diligenze per la vendita delle quote al City Group dello sceicco Mansour, adesso sembra quanto mai chiaro che la categoria non possa influenzare l'esito della trattativa, che dovrebbe andare avanti aldilà dei risultati sportivi. Restare in Serie C o approdare in Serie B rappresenta certamente una differenza cospicua in fase di programmazione per la cordata degli Emirati Arabi, che avrebbe così la possibilità di approdare nel calcio italiano in una categoria più di prestigio e con la Serie A alla portata.

"Il doppio obiettivo, societario e sportivo, può dunque camminare di pari passo e sfociare un esito positivo. Sarebbe la sintesi perfetta di un finale di stagione da favola", chiude il quotidiano, che sottolinea come il Palermo arrivi all'appuntamento dei playoff rinfrancato da numeri e prestazioni positive, in cerca della ciliegina sulla torta per città e tifosi, oltre che in attesa di una possibile svolta storica a livello societario.