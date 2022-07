Palermo, come cambia il Cda: Galassi, Gardini, Gigliani e il futuro di Sagramola…

"Mentre 'impazza' il toto-Cda, dal sito del Palermo scompare l'organigramma". Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che fa il punto sul nuovo consigli d'amministrazione che si appresta a prendere le redini del Palermo targato City Football Group . Fisiologiche le variazioni che la nuova proprietà attuerà in seno all'ossatura societaria del club di viale del Fante, con nuovi profili pronti ad entrare all'interno della macchina decisionale del Palermo.

La certezza assoluta è che Rinaldo Sagramola non fa più parte del Cda ormai da un mese. Dal sito del club è scomparso anche il suo nome, presente comunque fino al giorno della presentazione ufficiale della nuova proprietà. Nonostante il contratto in essere valido ancora per un altro anno, le strade di Sagramola e del Palermo sembrano destinate a prendere due direzioni diverse.