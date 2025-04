Palermo, come cambia il calendario dopo il rinvio

Il rinvio per la scomparsa del Papa rimescola il finale di stagione: Palermo-Carrarese slitta al 13 maggio

La scomparsa di Papa Francesco, avvenuta ieri, ha comportato il rinvio di tutte le competizioni calcistiche italiane, dalla massima serie fino alle categorie dilettantistiche. La sfida Palermo-Carrarese, come tutte le altre partite del campionato di Serie B, è stata rinviata al 13 maggio, pochi giorni dopo la 38ª giornata, in programma per venerdì 9 maggio.