Palermo, colpo a Modena: i rosa tornano al successo e scacciano la crisi

I rosanero conquistano il primo successo in trasferta della stagione

"Colpo a Modena, il Palermo torna alla vittoria e scaccia la crisi".

Titola così l'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul sul ritorno al successo del Palermo - il primo in trasferta in campionato - deciso dal penalty trasformato da Brunori e dalla rete di Valente che traghetta i rosanero fuori dalla zona retrocessione. Un successo importantissimo non solo per la classifica, ma anche per il morale: la vittoria del "Braglia", infatti, spazza via i fantasmi del passato, suggellando la pace con i tifosi dopo mesi di critiche.

"Impossibile dire se questi tre punti siano i primi di una lunga serie, possiamo però affermare che ieri il Palermo ha dato prova di compattezza e di solidità come non accadeva da tempo. Evidentemente Corini sta cominciando a entrare nella testa di questo gruppo benché all'appello manchino ancora giocatori come Stulac e Saric che ieri hanno giocato solo scampoli di gara a risultato quasi acquisito".

Tre principalmente i protagonisti del successo rosanero: Valente, Gomes e Pigliacelli."Quando la difesa rosa ha vacillato, ci ha pensato Pigliacelli. Bravissimo al 26' del primo tempo sul colpo di testa ravvicinato di Azzi e sulla conclusione a fil di palo di Falcinelli al 44'. Una fase decisiva della gara, perchê il Palermo è passato dal possibile pareggio al raddoppio. Sull'azione successiva Di Mariano ha scodellato una palla da sinistra e sul palo lontano Valente, come era spesso accaduto in C, s'è materializzato alle spalle di tutti battendo al volo di destro, Gagno ha toccato ma la palla è schizzata in porta".

Il Palermo si è reso pericoloso fin dai primi minuti di gioco, costruendo il successo nel primo tempo con un indiavolato Valente che nei primi sette minuti della gara ha crossato tre volte di fila, servendo Di Mariano nell'azione che ha poi portato al rigore trasformato da Brunori. Dal canto suo, Pigliacelli, ha bilanciato con i guantoni gli errori in ripartenza dei rosanero. "e quando Valente ha raddoppiato, il Modena, che forse pensava di avere vita facile, s'è sfaldato. Tanto che nella ripresa la squadra di Tesser non ha mai dato la sensazione di potere recuperare il doppio svantaggio. Con Diaw fuori forma, Falcinelli precipitoso s'è avuta la conferma che attaccare una difesa schierata è sempre difficile".

Nonostante i cambi del Modena, il Palermo - con il passare dei minuti - acquisiva sempre più sicurezza, tanto da portare Corini a rischiare a metà tempo passando al 3-5-2 con Mateju e Crivello esterni, Saric in mezzo al campo e Floriano in avanti. Ultimo tentativo dei canarini nel finale con Gerli, prontamente disinnescato da un attento Pigliacelli. Una partita perfetta conclusa tra gli applausi dei tifosi rosanero presenti in gran numero al "Braglia".