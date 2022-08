Palermo, col Torino la prima di Elia: “Felicissimo per l’esordio, testa a sabato”

La gara contro il Torino è stata la prima in maglia rosanero per Salvatore Elia

Palermo che è uscito sconfitto dall'Olimpico di Torino, nella gara valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia. Il match contro i granata è stato l'esordio per alcuni dei nuovi acquisti, tra cui Salvatore Elia. L'esterno sinistro è stato protagonista di una gara non perfetta, come del resto tutti i suoi compagni. La gioia dell'esordio però ha prevalso sul calciatore, come descritto sui suoi canali social: "Felicissimo per l’esordio con questa maglia. Testa a sabato."