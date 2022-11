Palermo, col Parma i rosa chiamati a confermarsi davanti al pubblico del “Barbera”

L'articolo dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia si concentra sul fattore "Renzo Barbera", venuto meno nelle ultime uscite in cui i rosanero non sono riusciti a conquistare il pieno bottino nonostante la spinta della propria tifoseria, con l'ultima vittoria che risale allo scorso nove settembre contro il Genoa. "Tre partite di fila in casa senza successo non si vedevano dai tempi di Boscaglia", sottolinea il quotidiano.