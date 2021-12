Palermo, col Monopoli torna la difesa a 4? Lancini lavora a parte. E Accardi…

Chi prenderà il posto dello squalificato Ivan Marconi? Le ultime in vista della sfida Palermo-Monopoli, in programma domenica al "Renzo Barbera"

Quattro giorni e sarà Palermo-Monopoli . Chi salterà la sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C , in programma domenica sera allo Stadio "Renzo Barbera", è certamente Ivan Marconi . "Un turno di squalifica per Marconi e il Palermo torna a fare i conti con le assenze in difesa", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Chi occuperà, dunque, il posto di centrale nella linea a tre contro gli uomini di Alberto Colombo ? È tutto da valutare. Edoardo Lancini non è ancora tornato a lavorare con il gruppo, nonostante il suo recupero proceda spedito. Ragion per cui, non è detto che possa scendere in campo dal primo minuto.

Nella giornata di ieri, l'ex Brescia ha svolto un allenamento differenziato e anche oggi dovrebbe lavorare a parte. Tuttavia, in settimana è previsto il suo rientro in gruppo. Per questo motivo, se dovesse essere in grado di giocare dal primo minuto, con ogni probabilità sarà lui a prendere il posto di Marconi. Andrea Accardi potrebbe rappresentare l'alternativa, "pur dovendo valutare attentamente chi schierare in mezzo tra il palermitano e Buttaro", si legge. Non è in pole position Manuel Peretti, defilato anche Marong, aggregato la scorsa settimana alla formazione Primavera per fargli mettere minuti nelle gambe. "Tutto ruota attorno alle condizioni di Lancini", conclude il noto quotidiano. Non sarebbe da escludere, infatti, un ritorno alla difesa a quattro in caso di forfait.