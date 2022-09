Palermo, col Genoa la vittoria del riscatto. Ma la partita di Frosinone vale di più

I tre punti ottenuti dal tecnico Eugenio Corini contro una delle formazioni meglio attrezzate di tutta la categoria mette a tacere i malumori generati dalle due sconfitte consecutive contro Ascoli e Reggina . "Contro il Genoa s'è visto quello che è mancato al 'Granillo' contro la Reggina: la 'cazzimma'", prosegue il Giornale di Sicilia che sottolinea la svolta nella prestazione dei rosanero, apparsi poco tonici nella più recente trasferta in cui gli amaranto di Pippo Inzaghi hanno trionfato per 3-0.

La prossima sfida del Palermo è quella che in questo campionato di Serie B si avvicina di più ad un derby, considerata la serata amara che vide i rosanero eliminati in finale dei playoff tra le polemiche. "Continuare così è obbligatorio, a cominciare dalla partita di Frosinone che vale un po' di più. Nessuno ha dimenticato la notte del 16 giugno 2018 allo 'Stirpe', con il rigore cancellato, i palloni in campo e quel triplice fischio che non arrivò mai. Quella partita cambiò il destino del Palermo. La storia è ripartita ma battere il Frosinone avrebbe un sapore diverso", conclude il Giornale di Sicilia.