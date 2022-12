Palermo, col Como è di vitale importanza dare continuità alla vittoria di Benevento

Altre due dirette concorrenti nel giro di pochi giorni per il Palermo di Corini

"Palermo realista" . Apre così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori sulla sfida in programma questo giovedì sera allo stadio "Renzo Barbera" contro il Como .

Dopo due sconfitte consecutive contro Cosenza e Venezia , il Palermo ha ritrovato ossigeno grazie ai tre punti ottenuti con il Benevento che hanno permesso ai rosanero di staccarsi dalla zona playout. La sfida con il Como rappresenta un altro scontro diretto, dopo quello vinto con i sanniti, e l'importanza del match sta proprio in quello che dice oggi la classifica, con i lariani penultimi ma pur sempre a tre punti dai rosanero. A questo va aggiunta l'incognita del turno infrasettimanale.

Visti gli impegni ravvicinati, è auspicabile che il tecnico Eugenio Corini possa cambiare alcune delle pedine. "Tre gare in sette giorni implicano sempre dei ragionamenti sulle rotazioni di fare. Corini ha anche la necessità di inserire più in pianta stabile elementi come Saric, Stulac e Vido. Dei tre quello che ha più chance di partire dall'inizio è proprio Saric", sottolinea il quotidiano.