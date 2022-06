Palermo, club rosanero sempre più social: aperto un canale su TikTok

Dopo la promozione in Serie B, ottenuta recentemente grazie alla finale playoff vinta contro il Padova, il Palermo cresce non solo per quanto concerne la categoria di gioco ma anche sul lato social. Il club rosanero, già molto attivo su Facebook, Twitter ed Instagram, approda ufficialmente anche su TikTok, una delle piattaforme online più utilizzate dai giovani. Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale: