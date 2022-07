Palermo, club riflette: Corini piace, si valutano vari profili. Rebus Ds, i dettagli

Il Palermo riflette e valuta vari profili in ambito tecnico e dirigenziale

Grandi manovre e corsa contro il tempo in casa Palermo dopo le dimissioni dell’allenatore Silvio Baldini e del direttore sportivo RenzoCastagnini, che hanno stravolto l’assetto dell’area tecnico dirigenziale a pochi giorni dall’avvio della stagione ufficiale.

Il binomio composto da Di Benedetto e Rinaudo, promosso ad interim per gestire al meglio la fase di interregno tra panchina e mercato, rappresenta un modo per premiare professionalità e qualità di due profili stimati dal club, ma soprattutto la soluzione ideale per fare opportune e accurate valutazioni e compiere le scelte migliori in chiave presente e futura.

Il management del Palermo targato City Football Group è ancora in una fase di esplorazione e valutazione interna, intento a vagliare le opzioni spendibili sia per quanto concerne il nuovo tecnico, sia relativamente all’erede di Castagnini nel ruolo di ds. Società che valuta profili reputati potenzialmente idonei e candidature proposte dall’esterno.

I nomi restano i soliti, sarebbe stata sondata indirettamente, con esito positivo, la disponibilità di Corini, come di Ranieri ed un altro paio di profili sotto osservazione.

L'ex capitano del Palermo dell'era Zamparini piace per stile, competenza, esperienza in categoria e profonda conoscenza della piazza.

Sullo sfondo l’idea De Rossi che, al momento, resta tale. Step interlocutori, ma nessun incontro in programma a breve o tecnici in pole position. Improbabile che vi siano novità nel weekend, Gardini, Mirri e i manager della holding vogliono riflettere e ponderare scrupolosamente una scelta decisiva per la stagione ormai alle porte.

Idem per la questione ds: i profili di Zamuner, Sogliano e Bigon restano papabili, ma c’è piena fiducia nella capacità di Rinaudo, umane e professionali, di interpretare al meglio il ruolo e ribadire il suo valore in questa fase di transizione. Almeno fino a quando non verrà individuato un il manager ritenuto perfettamente funzionale al momento del club ed alla filosofia della holding di proprietà araba con sede in Inghilterra.