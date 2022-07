Palermo, club e Sagramola multati per un prestanome nello staff tecnico di Baldini

"La Federcalcio multa il Palermo per la presenza di un <<prestanome>> nello staff tecnico", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". La FIGC - a seguito di una comunicazione da parte della Procura Federale - ha infatti avviato un procedimento nei confronti del club, di Sagramola e di Marotta e Pardini. Quest'ultimo <<tesserato in qualità di allenatore Uefa B>> ha, in realtà, svolto <<l'attività di allenatore dei portieri>>. Marotta ha, invece, ricoperto questa mansione soltanto come prestanome.