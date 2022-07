Palermo, club blinda il ritiro. Prima volta nella storia

Niente giornalisti e allenamenti rigorosamente a porte chiuse all’impianto di Boccadifalco durante il ritiro di preparazione estiva. La decisione di Baldini di svolgere il ritiro a Palermo e la scelta della società di tornare ad utilizzare il campo già usato ai tempi di Zamparini finisce per penalizzare gli operatori dell'informazione che quest’anno, per la prima volta nella storia, non potranno raccontare dal vivo la fase più importante della stagione, utile a far conoscere nuova squadra e dinamiche ai tifosi. Un precedente grave che segue le recenti decisioni di Udinese e Bologna di blindare i propri ritiri a danno di giornali e lettori, per cui l’Unione stampa sportiva italiana nazionale si è già attivata.