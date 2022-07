Palermo-City Group, Teotino: “Club rosa punta alla A, ma l’Europa sarà proibita”

[...] La notizia cattiva, per fortuna, è dilazionata nel tempo. Per adesso, nessun problema. Il Palermo, grazie ai mezzi e alle conoscenze dei suoi nuovi padroni, si consoliderà subito come squadra di Serie B e nel giro di un paio di stagioni potrebbe già tornare in A. Ma dopo? Dopo, la sua corsa si arresterà. I regolamenti dicono che due società controllate dal medesimo azionista non possono partecipare alle Coppe europee, neppure se fossero ammesse, per esempio, una alla Champions e una alla Conference League. Cioè, finché il Palermo avrà lo stesso proprietario del Manchester City, i suoi tifosi non potranno nemmeno sognare di conquistare un posto in Europa. Cosa che la squadra rosanero ha fatto non una sola volta in un passato abbastanza recente. Al contrario del Girona, per dire.